مدوار :”نحن نُبذر المال دون أن نستفيد منه كمنظومة كُروية”

شدد الرئيس الجديد للرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، على ضرورة حُسن تسيير الأموال التي تحصصل عليها الأندية الجزائرية.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس :”نحن نُبذر المال دون أن نستفيد منه كمنظومة كُروية، وسنعمل لمُعالجة ذلك”.

وواصل :”لدينا عقد موبليس، وحقوق البث التلفزيوني، يجب أن ندرسها بشكل دقيق، في الفترة القادمة، والحصول على تفاصيل أكبر بشأنها”.

وطالب الرئيس السابق لجمعية الشلف من الجميع مُساعدته، لإعادة تأطير الأمور بشكل إحترافي، على المدى المُتوسط، داخل كرة القدم الجزائرية.