مدوار: “نحن هنا لإتمام العمل الإيجابي وتقديم المزيد”

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه سيسعى رفقة مكتبه الجديد لتثمين الإنجازات المحققة في السابق وتقديم الإضافة.

وصرح عبد الكريم مدوار، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “نحن هنا لإتمام العمل الإيجابي الذي وصل اليه المكتب السابق للرابطة”.

وأضاف: “إضافة لذلك سنحاول ترك بصمتنا الإيجابية خلال عهدتنا هذه، بمحاولة تقديم المزيد من الأشياء الإيجابية لكرة القدم الجزائرية”.

وتابع: “أوضحنا لؤساء الأندية الوطنية، الوضعية الحالية للرابطة، ووضعية كل فريق اتجاه الرابطة من مختلف الجوانب القانونية والمالية”.

وأردف: “قدمنا العديد من الإقتراحات للمكتب الفيدرالي، منها اقتتطاع حقوق إنخراط الأندية في الرابطة، من عائدات كل فريق من البث التلفزيوني، لكن المكتب الفيدرالي رفض هذا المقترح”.