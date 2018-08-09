مدوار: “نشكر الأندية التي ساهمت في إيجاد الحلول مع لجنة النزاعات”

شكر “عبد الكريم مدوار” رئيس الرابطة المحترفة الأندية التي ساهمت في إيجاد الحلول مع لجنة النزاعات في ندوة صحفية أجراها على هامش بداية البطولة الوطنية التي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وقال “مدوار”: “نشكر رئيس وفاق سطيف “حمار” فقد أتى شخصيا من أجل حل قضية فريقه مع لجنة النزاعات”.

وأضاف: “قدم 3 شيكات وتم تأهيل لاعبيه في ظروف عادية، رفقة شباب قسنطينة وإتحاد بلعباس”.

وتابع: “حتى رئيس مولودية وهران “بابا” تحدثت معه، وقد وجد الحلول لفريقه وسيقدم شيكات عشية اليوم الخميس”

في حين ختم كلامه: “ملف إتحاد الحراش وإتحاد بسكرة قيد الدراسة، لأن ديون “الحراش” كبيرة، وديون “إتحاد بسكرة” بدرجة أقل”.