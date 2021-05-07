مدوار: ” نطالب اللجنة الطبية بتوفير لقاح كورونا لكل اللاعبين”

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من اللجنة الطبية لرصد تفشي وباء كورونا بتوفير اللقاح لكل الرياضيين والتخفيف من التكاليف المالية الباهضة التي تتكبدها الاندية كل أسبوع لإجراء فحوصات الـ pcr.

وتحدث مدوار عن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا على هامش إجتماع رئيس الفاف شرف الدين عمار مع رؤساء الأندية المحترفة قائلا:

“تحدثنا خلال إجتماع رئيس الفاف مع رؤساء الأندية المحترفة عن إختبار الـ pcr للكشف عن فيروس كورونا، الذي يكبد النوادي أموال باهضة بالنظر إلى نقص الموارد والإعانات المالية للأندية، وطالبنا بتعويضه بلقاح كورونا الذي وفرته الدولة الجزائرية”

وأضاف”على اللجنة الطبية أن تقبل بهذا الإجراء، لأن الهدف من إقتناء هذا اللقاح هو الحد من إنتشار فيروس كورونا، واللاعبين يعبرون مواطنين جزائريين”