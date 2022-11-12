مدوار: “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب قبل بداية الشان”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن الفترة المحددة لانهاء مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة.
وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة قبل انطلاق بطولة الشان”.
كما أضاف: “برمجة مباريات البطولة تسير حسب برنامج المنتخب الوطني للمحليين، ونساند منتخبنا، والناخب مجيد بوقرة، لضمان أفضل تحضير”.
وتابع عبد الكريم مدوار: “مرحلة التحويلات الشتوية للاعبين ستتم خلال فترة الشان، على أن نباشر مرحلة العودة من البطولة بعد الشان”.
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