مدوار: “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب قبل بداية الشان”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن الفترة المحددة لانهاء مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “نطمح لانهاء مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة قبل انطلاق بطولة الشان”.

كما أضاف: “برمجة مباريات البطولة تسير حسب برنامج المنتخب الوطني للمحليين، ونساند منتخبنا، والناخب مجيد بوقرة، لضمان أفضل تحضير”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “مرحلة التحويلات الشتوية للاعبين ستتم خلال فترة الشان، على أن نباشر مرحلة العودة من البطولة بعد الشان”.