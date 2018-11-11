مدوار: ” نعم هناك أشخاص خارج الرابطة يساعدوننا في البرمجة”

إعترف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم زطشي أن هناك أطراف خارج الرابطة تساعده في برمجة الجولات، في إطار المصلحة العامة لكرة القدم.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“البرمجة التي قمنا بها هذا الموسم نالت الثناء من طرف الجميع ، وأنا أعترف أن هناك أشخاص خارج الرابطة يساعدونا في برمجة المباريات ونحن بحاجة للجميع”

وأضاف: “نحن كأعضاء هناك بعض الأمور نعرفها وأخرى لا.. والفكرة التي تصلنا من هنا وهناك تفيدنا”، وأضاف: ” اللي يقدر يكون أحسن مني فليتفضل .. يكون سبع وكولني”