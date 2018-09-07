مدوار: “نفس الأسماء التي تقوم بنفس الأخطاء التحكيمية كل أسبوع”

شدد رئيس الرابطة المحترفة لكرة عبد الكريم مدوار على ضرورة معاقبة الحكام الذين يرتكبون الأخطاء في كل مباراة، وحرمانهم من التحكيم مجددا.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على حصة “فوتبول” ماغازين في عددها الأول صبيحة اليوم الجمعة والتي تطرق من خلالها لظروف إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

“تقريبا دائما نفس الأسماء التي تقوم بنفس الأخطاء، وأنا أطالب بمعاقبة الحكم “لي يغلط يروح للدار مايزيدش يصفر””

وأضاف: “عندنا حكام رائعين لكن لا نجدهم حتى في الأقسام الأولى، يجب أن نكن صارمين في قراراتنا لأن “الشجرة كي تزبرها تعطي الثمار وأحنا خصنا الزبير”.

للإشارة فإن لجنة التحكيم مستقلة عن الرابطة المحترفة لكرة القدم.