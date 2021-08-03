مدوار: ” نهائي كأس الرابطة رسميا يوم 10 أوت “

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة سيكون يوم 10 أوت الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة مساء.

وأكد مدوار في تصريح للنهائ أون لاين ان الفائز بنهائي كأس الرابطة سيكون الممثل الثاني للجزائر في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع صاحب المركز الثالث من البطولة حيث سيتم إرسال الأسماء المشاركة في المنافسات القارية في نفس اليوم.