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مدوار: “نهاية البطولة قد تتأخر إلى جوان المقبل”

الرياضة
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مدوار: “نهاية البطولة قد تتأخر إلى جوان المقبل”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه في حال استئناف البطولة في التاريخ المحدد، فإن نهاية المنافسة قد تتأخر إلى غاية شهر جوان.

وصرح مدوار، لـ(و.أ.ج): “فكرنا في رزنامة جديدة، سميا اللقاءات المتأخرة للرابطتين الأولى والثانية، إضافة لمباريات ربع نهائي كأس الجمهورية”.

وأضاف: “لم يتم اتخاذ أي قرار، في حال ما أجلت المنافسة إلى ما بعد 5 أفريل، فنحن نعمل حسب الظروف الحالية”.

وتابع الرابطة المحترفة: “في حال ما تم استئناف البطولة في التاريخ المحدد من قبل الوزارة المعنية (5 أفريل)، فإن نهاية المنافسة قد تتأخر إلى غاية جوان المقبل”.

وختم عبد الكريم مدوار: “الوقاية هي سلاحنا الوحيد لمواجهة هذا الفيروس، أتمنى أن يختفي هذا الوباء من الجزائر ومن العالم في أسرع وقت ممكن”.


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