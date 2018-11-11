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مدوار: ” هدف هذه الحملة الإعلامية هو إصطدامي مع زطشي”

الرياضة
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مدوار: ” هدف هذه الحملة الإعلامية هو إصطدامي مع زطشي”
بقلم أمير بهلول

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن الهدف وراء هذه الحملة الإعلامية التي يتعرض لها هي إصطدامه برئيس الفاف خير الدين زطشي.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“هناك حملة إعلامية شخصية، والهدف منها وهو عدم اصطدامي مع رئيس الفاف و المكتب الفيدرالي ولن أصطدم معهما.”

وأضاف: “عندما ترشحت لرئاسة الرابطة الوطنية كنت على علم مع من سأعمل.”

وإختتم حديثه قائلا: “نحن هنا بقوة الاقتراع، ولا يوم رئيس الفاف تدخلت في عملنا، هذا ليس ضعف بل حقيقة القرار الأخير للرابطة.”


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