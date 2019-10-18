مدوار :”هذان الشخصان هما من قررا مُقاطعة لياسما للداربي”

الرياضة
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مدوار :”هذان الشخصان هما من قررا مُقاطعة لياسما للداربي”
بقلم إسماعيل عشاش

إتهم رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الأمين العام والناطق الرسمي لإتحاد العاصمة، بالتسبب في تأجيل الداربي العاصمي.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”هل من المعقول أن يُقرر الأمين العام والناطق الرسمي، مُقاطعة مُباراة بمثل هذه الأهمية”.

ليواصل :”في السينيما ولم يحدث مثل هذا الأمر”.

وحمّل كل من مُنير ديبيشي وأمين تيرمان، مسؤولية ما حدث بمُناسبة المُواجهة بين “لياسما” والمولودية الأسبوع الماضي.

وإعتبر بأن كليهما لا يمتلكان الصفة التي تسمح لهما بإتخاذ قرار بمثل تلك الأهمية.


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