مدوار: “هذا موعد تسليم درع البطولة لشباب بلوزداد”

كشف عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد تسليم درع بطولة موسم 2020-2021، لفريق شباب بلوزداد.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “مسؤولو بلدية “بلوزداد”، القائمين على ملعب “20 أوت” لم يقوموا بتصليح الأضواء في الملعب، لنتمكن من تقديم درع البطولة لشباب بلوزداد”.

وأضاف: “كنا نتمنى إهداء درع البطولة للشاب بملعبه، بحضور التلفزيون العمومي، في ظروف جيدة تسمح بنقل صورة واضحة تمنح القيمة اللازمة للبطولة الوطنية”.

وأردف رئيس الرابطة المحترفة: “درع البطولة سيسلم لشباب بلوزداد، يوم 1 سبتمبر المقبل على الساعة السادسة، بالمركز الدولي للمؤتمرات”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “يوم 30 أوت انطلاقا من الساعة العاشرة، سنعقد ندوة صحفية لمنح كل الأرقام والحصيلة الخاصة بالبطولة المنقضية”.