مدوار: “هناك تسريبات تخرج من داخل الرابطة”

اتهم رئس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بعض أعضاء رابطته، بتسريب معلومات، لصالح أشخاص من خارج الرابطة.

وصرح عبد الكريم مدوار، في هذا الخصوص: “هناك تسريبات تخرج من داخل بيت الرابطة المحترفة، من طرف بعض الأشخاص”.

وتابع: ” من أي أتت شبيبة القبائل، بالبريد الإلكتروني لـ 32 نادي جزائري، حتى أولمبي الشلف وصلتهم دعوة لسحب الثقة مني، وهناك رسالة وصلتنا عن طريق الخطأ”.

وأضاف: “لم يحدث من قبل أن قام رئيس نادي جزائري، بالإمضاء على بيان رسمي وإرساله لكل الأندية الوطنية”.

وأردف مدوار: “هذه التسريبات أحدثت البلبلة، لدينا شكوك كبيرة حول من قام بتسريب هذه الأمور. هؤلاء الأشخاص يعملون بالطريقة السابقة”.