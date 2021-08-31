مدوار :”واحد ما قال حقرونا والبطولة سارت في أفضل الظروف”

إعتبر المكلف بتسيير شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن الأمور سارت على أحسن ما يرام خلال الموسم المُنقضي من البطولة الوطنية، والذي كان ماراطونيا بـ38 جولة كاملة.

وتحدث الرئيس السابق لجمعية الشلف قائلا خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات :”خلال هذا الموسم لا أحد إشتكى من الحقرة، وكل الأمور سارت بأفضل شكل ممكن، وهذا أمر إيجابي”.

وواصل :”البعض يقول بأن الموسم كان طويلا جدا، أشير بأن البرمجة كانت جيدة على العموم، نظرا لإلتزام أنديتنا بالمنافسات الخارجية ولعبها لعدد كبير من المُباريات القارية، حيث أن الموسم دام 8 أشهر فقط، وهو رقم ممتاز مُقارنة بما تعودنا عليه في السنوات الماضية”.

وختم :”البعض يتكلم وكأننا لعبنا خارج القانون، والأرقام دقيقة وتتحدث عن نفسها”.