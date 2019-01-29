مدوار والأندية يهددون بحرمان «اليتيمة» من نقل مباريات البطولة!
الجزائريون قد يُحرمون من مشاهدة مقابلات الرابطة المحترفة
مدوار: «لم نتلق حقوق النقل التلفزي منذ الموسم الماضي وعدم نقل المباريات مطلب الأندية»
رؤساء الأندية قاطعوا اجتماع الرابطة وأرسلوا ممثلين عنهم
طالبت معظم أندية الرابطتين الأولى والثانية، بحرمان التلفزيون العمومي من نقل مبارياتها خلال الجولة المقبلة.
وذلك احتجاجا على عدم دفع المؤسسة حقوق بث المباريات من الموسم الفارط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة المحترفة لكرة القدم.
برئاسة عبد الكريم مدوار، مع رؤساء وممثلي الأندية، أمس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.
وهو الاجتماع الذي طالب خلاله مدوار بضرورة توقيع التلفزيون العمومي على اتفاقية مع الرابطة.
بعد أن انتهت آجال الاتفاقية الأولى شهر جويلية من السنة الماضية،وسيتم رفع هذا الانشغال إلى المكتب الفيدرالي الذي سينعقد، غدا الأربعاء.
هذا وحضر الاجتماع 22 ناديا مثّلهم بعض الرؤساء وأمناء عامون أو مديريون رياضيون.
في حين قاطع أغلبية رؤساء الأندية الاجتماع واكتفوا بإرسال ممثلين عنهم يتمثلون بالدرجة الأولى في الأمناء العامين.
في خطوة تعتبر سابقة خاصة وأن مدوار كان قد شدد لهجته عبر البيان الذي نشره في موقع الرابطة.
بعدما أكد أن حضور رؤساء الأندية لهذا الإجتماع يعتبر أمرا ضروريا.
وفي سياق منفصل، صرح مدوار بخصوص قضية ديون التلفزيون العمومي .
قائلا: «من يملك حقوق البث عليه التحرك ويقوم بدفع المتسحقات للرابطة لكي تحولها للأندية، هذا تجاهل والأندية من حقها المطالبة بمستحقاتها.
، ونحن في الرابطة مطالبون بجلب حقوقها، هذا أمر بسيط ودقينا ناقوس الخطر من أجل التكلم عن حقوق الأندية.
من الممكن عدم نقل المباريات وهذه ليست مقاطعة، لأنه مطلب الأندية كي تكون الجولة المقبلة غير متلفزة.
فالاتفاقية الأولى انتهت في 30 جويلية الماضي، فماذا يعطّل على مدير التلفزيون لكي يوقع اتفاقية جديدة مع الرابطة ونحن في آواخر جانفي.
والأندية لم تتلقّ لا الشطر الثالث ولا الرابع منذ السنة الماضية»، وأضاف: «من الموسم الماضي الأندية لم تتحصل على نصف المبلغ، وهذا الموسم كذلك.
نحن مجحفون في حق الأندية ونحن مطالبون بجلب هذه الأموال من القنوات المتعاقدة لإعطاء الأندية حقوقها وعائداتها الكبيرة تأتي من حقوق البث.
بعد مراسلات عديدة للتلفزيون العمومي وتلفزيون خاص، أظن أنه ممكن جدا وبطلب من كل النوادي أن لا يتم نقل المباريات المقبلة.
كما تعاملنا مع تلفزيون خاص سابقا وتوقف عن بث المباريات.
على الأقل حتى يتم توقيع اتفاقية بين الرابطة والتلفزيون الجزائري.. ومرحبا بقنوات أخرى إن كانت مهتمة بشراء حقوق البث».
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة عيّنت المحامي السابق في «التاس» بوسافر مراد أمينا عاما جديدا.
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