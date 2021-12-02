مدوار يؤجل الفصل في ترشحه لعهدة جديدة

تحدث المسير الحالي للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن مستقبله، أين أجل الفصل في ترشحه لعهدة جديدة.

وصرح مدوار، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “سأعلن نهاية الأسبوع عن ترشحي من عدمه لعهدة جديدة، على رأس الرابطة”.

كما أضاف: “بحكم التجربة السابقة تعلمنا العديد من الأشياء، واكتسبنا خبرة بحكم الممارسة، وهذه الخبرة تختلف عن تسيير فريق”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “في حال قررت الترشح من جديد، الخبرة التي اكتسبناها ستفيدنا كثيرا في تسيير المرحلة المقبلة”.

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وشكر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم رئيس الاتحاد الجزائري السابق خير الدين زطشي و الرئيس الحالي شرف الدين عمارة.

وأبدى مدوار رضاه التام على ما قدّمه بمقر الفاف على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية للرابطة المحترفة قائلا: “أولا أشكر أعضاء المكتب الفيديرالي. والرئيس الأسبق خير الدين زطشي إلى جانب شرف الدين عمارة على الثقة الكبيرة”. وأضاف “زطشي وعمارة فوّضاني على رأس الرابطة رغم انتهاء عهدتي”.

كما قال أن المسؤولين عن الكرة الجزائرية كانا يدعّماه إلى أبعد الحدود “الثنائي دعمّني في عملي الذي قمت به”.

كما أكّد ان تعيين الرئيس الجديد ستكون وفق شروط منها “المكتب يباشر عمله بشكل عادي. مثلما كان ما عليه المكتب السابق، وسيتمّم العمل الذي قمنا ولا زلنا نقوم به إلى حد اللحظة”.

أعلن عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتفويض عن إنطلاق أشغال الجمعية العامة بمقر الفاف اليوم الخميس.

وقال مدوار “اليوم الجمعية العامة تكون تحت أعين الملاحظين وأعين الاعلاميين والمصادقة عليها، كما سنصادق على جدول الأعمال السنوي”.

وأضاف “اللجان التي تنتخب على مختلف الفروع، يجب على كل شخص منهم أن يقوم بعمله على أتم وجه”.

وعن رئيس الرابطة الرابطة الجديد، قال مدوار “سينتخب بكل شفافية، كما سنحضر للإعلان يوم 22 ديسمبر خلال الجمعية العامة كذلك، وبالتالي الإعلان عن الرئيس سيكون بذات اليوم وسيعمل بشكل رسمي ودون تفويض”.

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