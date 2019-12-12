مدوار يؤدي واجبه الإنتخابي في رئاسيات 2019

أدلى رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الخميس، بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2019.

وتقدم عبد الكريم مدوار، صبيحة اليوم الخميس، إلى ابتدائية “عباد بن عبد الله”، بحي لالة هودة، أين عبر عن صوته في رئاسيات 2019.

وصرح مدوار لتلفزيون “النهار”: “جئت اليوم كأي مواطن جزائري، لتأدية الواجب الوطني، واليوم يعتبر عهد جديد، لدولة جديدة”

وأضاف: “نتمنى قدوم رئيس جديد يحقق تغييرات وفق مطالب الحراك، والتي تعتبر أمل الجزائر، ونحن جد متفائلين بمستقبل واعد، وهذه بداية جزائر جديدة”.

وحضر عبد الكريم مدوار، إلى مركز الإقتراع رفقة ابنته، وكشف في هذا الخصوص: “اليوم عيد ميلاد ابنتي، واصطحبتها معي لتشاركني هذا الحدث”.