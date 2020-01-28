مدوار يؤكد أن إتحاد العاصمة ليس لديه الحق في قضية “الداربي” !

عاد عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة، للحديث عن مباراة الداربي والتي أسالت الكثير من الحبر في الفترة الماضية.

وقال مدوار في تصريحاته لموقع “الفاف”: “لا لجنة الانضباط ولا لجنة الطعون ولا التاس الجزائرية منحت الحق لإتحاد العاصمة”.

وأضاف: “لماذا عندما نخطئ لا نعترف بالخطأ، الرابطة لم تجبرك بعدم لعب المباراة و حتى الجماهير، هذا قرار داخلي، الإدارة والإدارة التقنية اتفقا على عدم لعب المباراة”.

وختم كلامه: “من الشرف أنه برغم كل المشاكل الإدارية، والبرمجة المكثفة والمنافسة القارية والطاقم الفني يؤكد أنه يقوم بعمله رغم الإكراهات ومزال الخير القدام”.