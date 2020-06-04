مدوار يؤكد على ضرورة إجراء فحوصات مكثقة قبل استئناف البطولة

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة على ضرورة إجراء فحوصات مكثقة قبل استئناف البطولة الوطنية.

وقال مدوار في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “إحدى النقاط المهمة المتعلقة بالعودة المحتملة للمنافسة هي إجراء فحوصات مكثفة في أوساط جميع الأندية المحترفة، فهذا أمر في غاية الأهمية للعودة في أفضل الظروف”.

وأضاف: “سنقدم سلسلة من الإجراءات إلى السلطات في إطار البروتوكول الصحي”.

وتابع: “تم الإبقاء على خيار الاستئناف، ولكن لا يزال يتعين علينا انتظار قرار إزالة الحجر الصحي ثم تلقي الضوء الأخضر من السلطات، لنشرع في إعداد رزنامة جديدة خاصة ببقية المنافسة”.

في حن ختم كلامه: “ومن المقرر عقد اجتماع في الساعات القادمة مع رئيس الاتحادية ورئيس اللجنة الطبية للفاف”.