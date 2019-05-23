مدوار يبحث عن ممولين جدد لرفع قيمة المكافآت الممنوحة للأندية البطلة

اقترح اعضاء المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة , الرفع من المكافآت الممنوحة للأندية البطلة في الرابطتين الاولى والثانية, حسبما أفادت به اليوم الخميس الهيئة المسيرة للمنافسة.

وخلال الاجتماع الذي انعقد امس الاربعاء برئاسة عبد الكريم مدوار، اجمع كل أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة على “هزالة” هذه المكافأة وطالبوا برفعها وتوسيع الاستفادة منها للفرق الملاحقة في الترتيب العام, حسب نفس المصدر.

وصرح رئيس رابطة كرة القدم المحترفة في هذا الشأن انه يتعين إيجاد مموّل ( راعي) حيث تذهب مساهمته مباشرة كمكافآت للأندية السالفة الذكر.

وتمنح لبطل الجزائر كل سنة مكافأة مالية تقدر بـ 1 مليار سنتيم اقل من تلك الممنوحة للفائز بكاس الجزائر ( 1.5 مليار.)

وسيتم التعرف على بطل الجزائر لموسم 2018- 2019 , يوم الاحد مناسبة إجراء الجولة ال30 والاخيرة . ويلعب اللقب بين اتحاد الجزائر ( الاول ب50 نقطة ) وشبيبة القبائل ( الثانية ب49 نقطة).

وبتنقل اتحاد الجزائر الى قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة , بينما تستقبل شبيبة القبائل اهلي برج بوعريريج .

وصادق المكتب التنفيذي من ناحية اخرى على اقتراح منح علاوات مالية للأندية التي صعدت الى الرابطة الاولى , على غرار اتحاد بسكرة , نادي مقرة, وجمعية الشلف. وبخصوص المكافاة المالية التي يتحصل عليها بطل الجزائر فإنها لن تتغير على الاقل خلال هذا الموسم في انتظار اعادة النظر فيها.