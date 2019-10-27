مدوار يبرر غيابه عن إجتماع المكتب الفيدرالي بورقلة

قدم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الأخير، مبررات غيابه عن إجتماع ورقلة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال البيان الختامي لإجتماع مكتبه الفيدرالي، بأن مدوار، أرجع غيابه، لتواجده في عطلة.

وخلال تدخله، أكد مدوار لأعضاء المكتب الفيدرالي، عودة المياه لمجاريها في بيت الرابطة، بعد الإجتماع الأخير لأعضائها في 22 أكتوبر الجاري.

ومن جهته، أبدى رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أمله في يسود الرابطة الإستقرار، لتتمكن من التقدم نحو الأمام، لمصلحة كرة القدم الجزائرية.