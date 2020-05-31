 مدوار يتحدث عن إمكانية إلغاء البطولة ومنح “السياربي” اللقب !

تحدث عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، عن إمكانية إلغاء البطولة من عدمها وعن إمكانية تتويج شباب بلوزداد باللقب.

وقال “مدوار” في تصريحاته للتلفزيون العمومي: “دائما ما تكون هناك أندية تشعر أنها متضررة”.

وأضاف: “مثلا تقول أن الأربعة الأوائل يصعدون للدرجة الأولى صاحب المركز الخامس والسادس يقول وأنا لماذا لا”.

وتابع: “مثلا تقول تتويج السياربي باللقب صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط يقول لا، لأنه يمكنني العودة ولا تزال هناك 9 مباريات وتنتظرني مباريات سهلة ولكن القانون هو القانون ، لا يعترف لا بالمباريات السهلة ولا بأمور أخرى، يعني من يكون الأول يتوج البطولة ولا يوجد السقوط يعني لا يوجد السقوط”.

وختم كلامه: “ظروف استثنائية يجب أن تكون لها حلول استثنائية”.

ولم يكشف مدوار عن الاقتراحات والحلول الاستثنائية مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه.