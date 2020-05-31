 مدوار يتحدث عن إمكانية إلغاء البطولة ومنح “السياربي” اللقب !

تحدث عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة، عن إمكانية إلغاء البطولة من عدمها وعن إمكانية تتويج شباب بلوزداد باللقب.
وقال “مدوار” في تصريحاته للتلفزيون العمومي: “دائما ما تكون هناك أندية تشعر أنها متضررة”.
وأضاف: “مثلا تقول أن الأربعة الأوائل يصعدون للدرجة الأولى صاحب المركز الخامس والسادس يقول وأنا لماذا لا”.
وتابع: “مثلا تقول تتويج السياربي باللقب صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط يقول لا، لأنه يمكنني العودة ولا تزال هناك 9 مباريات وتنتظرني مباريات سهلة ولكن القانون هو القانون ، لا يعترف لا بالمباريات السهلة ولا بأمور أخرى، يعني من يكون الأول يتوج البطولة ولا يوجد السقوط يعني لا يوجد السقوط”.
وختم كلامه: “ظروف استثنائية يجب أن تكون لها حلول استثنائية”.
ولم يكشف مدوار عن الاقتراحات والحلول الاستثنائية مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه.
مدوار يجيب عن سؤال في حالة توقف البطولة من سيتوج بالبطولة ومن يسقط ؟
Publiée par FARID19S sur Samedi 30 mai 2020
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