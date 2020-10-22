مدوار يتحدث عن مصير كأس السوبر بعد إصابة لاعبي الشباب بفيروس كورونا

تحدث رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار عن مصير كاس السوبر بين إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بعد إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

ونشط رئيس الرابطة ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس بعد إنتهاء أشغال الجمعية العامة العادية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“مقابلة السوبر اقترحناها يوم 21 نوفمبر المقبل خلال إجتماع المكتب الفيدرالي الأخير، نحن ننتظر سحب قرعة رابطة أبطال إفريقيا لترسيم إجراء كأس السوبر”.

وأضاف: “عندما يتضح الأمر سنرسم إجراء هذه المنافسة، اليوم الفرق تتدرب بشكل عادي، وتاريخ 21 نوفمبر لا يزال بعيدا لحسم مصير كسا السوبر”.