مدوار يترشح رسميا لرئاسة الرابطة الوطنية

قدّم عبد الكريم مدوار وبصفة رسمية ملف ترشحه لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم، وهذا في انتظار التعرف على بقية مُنافسيه.

ويمتلك الرئيس السابق لجمعية الشلف، حظوظا كبيرة للوصول لقمة “لاليغ”، خاصة وأنه يحظى بدعم كبير في الكواليس في الفترة الماضية

ويستهدف “مدوار”، خلافة “الديريكتوار المؤقت” الذي يسير تحت قيادة، عمار بهلول خلال الأشهر الأخيرة من الموسم المُنقضي.

يُذكر بأن الجمعية العامة الإنتخابية ستُقام في الـ21 من شهر جوان الجاري، وذلك بمركز تحضيرات المُنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ويُشار أيضا بأن الراغبين في مُنافسة، مدوار، لاتزال أمامهم سوى 24 ساعة لدفع ملفاتهم لأن أبواب الترشح سُتغلق غدا الثلاثاء.