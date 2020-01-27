مدوار: ” يجب أن نفرق بين الميركاتو وفترة توقف البطولة”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن الفرق بين الميركاتو الشتوي ومرحلة التوقف الإجبارية بين مرحلتي الذهاب والإياب.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة الفاف تيفي على اليوتوب أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“المتتبعين يقولون أن الميركاتو فيه 45 يوم، لأن الميركاتو ليس هو فترة التوقف، وما هو إلا فترة لتحويل اللاعبين، ويجب أن نفرق بين الميركاتو وفترة توقف البطولة”

“منذ يوم 21 ديسمبر آخر مباراة من مرحلة الذهاب، والبداية يوم 1 فيفري للمحترف الأول، والمحترف الثاني يوم 25 جانفي، لأن الأندية لعبت دورين من كأس الجزائر، وتوقفوا يوم 4 جانفي، وهي ثلاثة أسابيع للمحترف الثاني، و 27 يوم للمحترف الأول، بسبب مشاركة الأندية في البطولات القارية وإجراء المباريات المتأخرة”.