مدوار: “يجب تغيير القانون الأساسي للأندية لإنقاذهم من الإفلاس”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار: “يجب تغيير القانون الأساسي للأندية لإنقاذهم من الإفلاس”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن تغيير القانون الأساسي للأندية، هو الحل الأمثل لإنقاذها من الذائقة المالية والإفلاس.

وصرح مدوار، لـ(و.أ.ج)، خلال قرعة كأس الجمهورية: “يجب تغيير القوانين المعمول بها في الإحتراف، والتي تم سنها في 2010”.

وأضاف: “الشركات الرياضية أغلبها مفلسة، كونها وهمية وغير موجودة، ويتوجب تغيير قانونها الأساسي لإخراجها من الضائقة المالية، وإنقاذها من الإفلاس”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “سننظم ورشة تقنية بحضور مختصين، رؤساء الأندية، وممثلي الوزارة، لتقديم مشروع للهيئة الوزارية في هذا الشأن”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739835

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com