مدوار يخرج عن صمته ويرد على المطالبين بتوقيف البطولة بسبب شدة الحرارة!

خرج رئيس الرابطة المحترفة لركة القدم عبد الكريم مدوار عن صمته ليرد على المطالبين بتوقيف البطولة المحترفة نهاية شهر جويلية الجاري بحجة إرتفاع درجة الحرارة في الملاعب الجزائرية وإستحالة إنهاء 38 جولة في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

وتحدث رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار في تصريح للنهار أون لاين مؤكدا أن أشخاص يملكون مصالح ضيقة هم وراء زرع هذه الفتنة والمطالبة بتوقيف البطولة حتى يتم إلغاء الصعود والنزول والإستفادة من الجانب الشخصي.

وقال: ” مذا يقول هؤلاء الأشخاص فيما يخص المنتخبات المشاركة في كاس أمم أوروبا، وكأس العرب التي تدور أطوارها في القاهرة وعلى الساعة الرابعة زوالا، والكل يعلم درجات الحرارة المرتفعة في مصر، ومذا عن البطولات الخليجية أو جيراننا في مصر والسودان”.

وأضاف: ” ما رأي هؤلاء الأشخاص فيما يخص التحضيرات التي تقوم بها الأندية الجزائرية والعالمية في كل موسم بداية من شهر جويلية إلى منتصف شهر أوت بما يقارب حصتين إلى ثلاث حصص يوميا مع إجراء مقابلات ودية كل يومين أو ثلاثة ايام، هل كانوا يشتكون من الحرارة، أم هناك مخطط من أصحاب المصالح الضيقة الذين يثيرون هذا الموضوع بسبب مصالحهم فيما يخص حسابات النزول أو مقدمة الترتيب أو الذين لم يحالفهم الحظ في الصعود وكانوا ضحية مشروع فاشل أقروه الموسم الماضي”.