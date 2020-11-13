مدوار يذرف الدموع: “حناشي رئيس ليس ككل الرؤساء”

ذرف “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الدموع عندما قام بتعزية عائلة “حناشي” اثر وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق.

وقال مدوار في تصريح للإذاعة الوطنية: “إنا إليه وإنا إليه راجعون.. محند شريف حناشي عرفته في عالم المستديرة”.

وأضاف: “حناشي رئيس محترم هو جزء لا يتجزأ من كرة القدم الجزائرية.. هو عميد رؤساء الأندية الجزائرية”.

وتابع: “ربي يرزق عائلته الصبر والسلوان ان شاء الله وعظم الله أجرهم”.

وختم كلامه وهو يذرف الدموع: “حناشي هو الذي أفرح الشعب الجزائري في الأوقات الصعبة وهو رئيس ليس ككل الرؤساء.. ربي يرحمو ويوسع عليه”.