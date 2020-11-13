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مدوار يذرف الدموع: “حناشي رئيس ليس ككل الرؤساء”

الرياضة
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مدوار يذرف الدموع: “حناشي رئيس ليس ككل الرؤساء”
بقلم أمير بهلول

ذرف “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الدموع عندما قام بتعزية عائلة “حناشي” اثر وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق.

وقال مدوار في تصريح للإذاعة الوطنية: “إنا إليه وإنا إليه راجعون.. محند شريف حناشي عرفته في عالم المستديرة”.

وأضاف: “حناشي رئيس محترم هو جزء لا يتجزأ من كرة القدم الجزائرية.. هو عميد رؤساء الأندية الجزائرية”.

وتابع: “ربي يرزق عائلته الصبر والسلوان ان شاء الله وعظم الله أجرهم”.

وختم كلامه وهو يذرف الدموع: “حناشي هو الذي أفرح الشعب الجزائري في الأوقات الصعبة وهو رئيس ليس ككل الرؤساء.. ربي يرحمو ويوسع عليه”.


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