مدوار يرد بقوة على “لحلو” !

رد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بقوة على “مراد لحلو” رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي.

وقال “لحلو” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “أريد أن أطرح هذا التساؤل.. لحلو ما محله من الإعراب في الرابطة الثانية”.

وأضاف: “هل مسؤولو الرابطة قُصّر، لكي يمسك هو إجازات الأندية”

وتابع: “مراد لحلو سيلعب فريقه يوم غد السبت وليست لديه شركة وأكد مساندته للرابطة الثانية” !.

في حين ختم كلامه: “تحدث لحلو عن الحياد هل نحن هنا في حرب.. هو صديقي ولكنه يتكلم في كل شيء، وصف كرة القدم بجهنم، هل هكذا نجد الحلول”.