“مدوار” يرد على “التلفزيون الجزائري” بخصوص البرمجة العشوائية!

رد رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، “عبد الكريم مدوار”، على الإنتقادات الموجهة له من “التلفزيون الجزائري”، بخصوص البرمجة العشوائية للدوري.

وإستغل الرجل الأول في “لا ليغ” الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، بغرض توضيح موقفه، وتبرير إقامة المُباريات على مدار أيام الأسبوع.

وأشار “مدوار”، بأن كثرة تربصات المنتخبات الوطنية وإلتزام الفرق بالمُنافسات القارية والعربية، دفع هيأته لوضع برمجة تتناسب مع جميع الأطراف.

يُذكر بأن “التلفزيون الجزائري”، أصدر بيانا رسميا، ينتقد فيه “الرابطة”، بسبب “برمجتها العشوائية”، وعدم قيامها بحماية حقوق البث من “القرصنة”.