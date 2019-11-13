مدوار يرد على الزوبعة ويُوضح قرار تأجيل مواجهة “الباك-بلعباس”

رد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” على الزوبعة التي أحدثها تأجيل لقاء أتلتيك بارادو ضد إتحاد بلعباس.

وقال “مدوار” في إتصال هاتفي مع النهار.

“لانستطيع مقارنة تأجيل داربي مولودية الجزائر_إتحاد العاصمة بقرار تأجيل مباراة أتلتيك بارادو ضد إتحاد بلعباس لسبب بسيط”.

“آجلنا الداربي العاصمي سابقا بعد مباركة من المكتب الفيدرالي للفاف الذي سمح لنا بلعب المباريات المتأخرة في تاريخ الفيفا”.

“لكن هذه المرة لم نشاور المكتب الفيدرالي وطلبنا من فريق سوسطارة خوض مباراة بارادو المتأخرة فرفض ذلك بسبب تاريخ الفيفا الخاص بشهر نوفمبر”.

“هذا دفعنا لبرمجة مباراة بارادو ضد إتحاد بلعباس في تاريخ الفيفا الحالي لكن إدارة الباك وبعد إستدعاء زرقان رفضت خوض اللقاء فأجلناه وهذا أمر عادي”.