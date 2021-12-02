مدوار يرد على بيان التلفزيون العمومي

رد عبد الكريم مدوار، على بيان التلفزيون العمومي، مؤكدا بأن الرابطة المحترفة، لازالت تدين بأموال حقوق بث مباريات البطولة.

وصرح مدوار، خلال ندوته الصحفية: “بيان التلفزيون العمومي، جاء فيه، بأنه تم تسليم مبلغ معين عام 2018، وهذا الأمر صحيح”.

كما أضاف المسير الحالي للرابطة: “الرابطة لا زالت تدين للتلفزيون العمومي، بثلاثة أضعاف، ما تم تسديده عام 2018”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “هذه الأموال هي حقوق الأندية المحترفة، نظير نقل مبارياتها في البطولة الوطنية من طرف التلفزيون العمومي”.

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وتحدث المسير الحالي للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن مستقبله، أين أجل الفصل في ترشحه لعهدة جديدة.

وصرح مدوار، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “سأعلن نهاية الأسبوع عن ترشحي من عدمه لعهدة جديدة، على رأس الرابطة”. كما أضاف: “بحكم التجربة السابقة تعلمنا العديد من الأشياء، واكتسبنا خبرة بحكم الممارسة، وهذه الخبرة تختلف عن تسيير فريق”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “في حال قررت الترشح من جديد، الخبرة التي اكتسبناها ستفيدنا كثيرا في تسيير المرحلة المقبلة”.

وشكر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم رئيس الاتحاد الجزائري السابق خير الدين زطشي و الرئيس الحالي شرف الدين عمارة.

وأبدى مدوار رضاه التام على ما قدّمه بمقر الفاف على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية للرابطة المحترفة قائلا: “أولا أشكر أعضاء المكتب الفيديرالي. والرئيس الأسبق خير الدين زطشي إلى جانب شرف الدين عمارة على الثقة الكبيرة”. وأضاف “زطشي وعمارة فوّضاني على رأس الرابطة رغم انتهاء عهدتي”.

كما قال أن المسؤولين عن الكرة الجزائرية كانا يدعّماه إلى أبعد الحدود “الثنائي دعمّني في عملي الذي قمت به”.

كما أكّد ان تعيين الرئيس الجديد ستكون وفق شروط منها “المكتب يباشر عمله بشكل عادي. مثلما كان ما عليه المكتب السابق، وسيتمّم العمل الذي قمنا ولا زلنا نقوم به إلى حد اللحظة”.

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