مدوار يرد على حرمان المصورين من دخول أرضية الميدان !!

رد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على احتجاج المصورين بعد قرار حرمانهم من دخول أرضية الميدان في مباريات البطولة.

مدوار قال للنهار:”الرابطة غير مسؤولة على عدم تصوير أو أخذ صور للاعبين والمدربين في مباريات البطولة”.

“هناك لجنة يرأسها الأمين العام للفاف تتكون من أطباء والمدير التقني والأمناء العامون للرابطات الوطنية وكذا الرابطة المحترفة ورؤساء الرابطات الوطنية وعضو مكتب فدرالي هي من إتخذت هاته التدابير المنبثقة من القوانين المعمول بها في الكاف والفاف”.

وختم:”اجتمعت جمعية الصحفيين في مقر الرابطة معي شخصيا وقدمت مطالب مكتوبة ،بدورنا قدمناها الى اللجنة المختلطة وقوبلت 90% منها بالايجاب”.