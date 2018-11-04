مدوار يرد على ملال: “رئيس شبيبة القبائل لا يملك أي حجة” !

رد رئيس الرابطة “عبد الكريم مدوار”، على رئيس شبيبة القبائل “شريف ملال” الذي صنع الحدث مؤخرا بتصريحاته التي أكد فيه رفضه لموعد مباراته ضد إتحاد العاصمة.

وقال مدوار في تصريح للنهار: “الرابطة تسير 32 فريق، وبالنسبة لي الكل سواسية”.

وأضاف: “رئيس شبيبة القبائل لا يملك اي حجة، ولماذا لم يتكلم عندما أجلنا الجولة الفارطة قبل يوم من موعدها”.

وتابع: “لم نأت للرابطة من أجل تلبية ما يطلبه المستمعون، هناك برمجة ويجب احترامها، لست سوبرمان ونقوم بالتسيير حسب معرفتنا”.

وختم كلامه: “نيتنا حسنة، لست ضد أي شخص ولا أريد إسقاط أي فريق ولا أغار من أي كان، لكن يجب تفادي الكلام الزائد والتصريحات النارية التي تضر أكثر مما تنفع”.