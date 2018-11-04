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مدوار يرد على ملال: “رئيس شبيبة القبائل لا يملك أي حجة” !

الرياضة
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مدوار يرد على ملال: “رئيس شبيبة القبائل لا يملك أي حجة” !
بقلم حمزة حسناوي

رد رئيس الرابطة “عبد الكريم مدوار”، على رئيس شبيبة القبائل “شريف ملال” الذي صنع الحدث مؤخرا بتصريحاته التي أكد فيه رفضه لموعد مباراته ضد إتحاد العاصمة.

وقال مدوار في تصريح للنهار: “الرابطة تسير 32 فريق، وبالنسبة لي الكل سواسية”.

وأضاف: “رئيس شبيبة القبائل لا يملك اي حجة، ولماذا لم يتكلم عندما أجلنا الجولة الفارطة قبل يوم من موعدها”.

وتابع: “لم نأت للرابطة من أجل تلبية ما يطلبه المستمعون، هناك برمجة ويجب احترامها، لست سوبرمان ونقوم بالتسيير حسب معرفتنا”.

وختم كلامه: “نيتنا حسنة، لست ضد أي شخص ولا أريد إسقاط أي فريق ولا أغار من أي كان، لكن يجب تفادي الكلام الزائد والتصريحات النارية التي تضر أكثر مما تنفع”.


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