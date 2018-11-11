مدوار يرد محللي البلاطوهات: “الهدرة ساهلة وينتقدو حتى الشمس كي تشرق”

إنتقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعض الشخصيات الرياضية التي كانت قد طالبته بالإستقالة من منصبه خلال أحد البلاطوهات التلفزيونية.

ونشط مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد بمركز الإعلام التابع للمركب الأولمبي 5 جويلية قائلا:

“الهدرة ساهلة أرواح تقابل وأرواح تخدم، أتكلم على بعض اللاعبين القدامى وبعض الصحافين الذين ينتقدون الشمس عندما تشرف والأمطار لما تهطل وغيرها.”

وأضاف: “اتقوا الله وتكلموا على كرة القدم وليس على الأشخاص ومن تكون حتى تطالبني بالاستقالة، هناك حتى لاعبين كبار ولكن كمدربين مروا جانبا.”