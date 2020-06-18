مدوار يزور لاعب مولودية بجاية ويقدم له إعانة مالية

قام رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الأربعاء، بزيارة لاعب مولودية بجاية عبد الرزاق بلال.

واستغل عبد الكريم مدوار، هذه الزيارة، للإطمئنان على صحة مهاجم فريق الموب، وتقديم صك مالي، كإعانة له لمتابعة علاجه.

وتأتي هذه الخرجة، بعد القرار الذي اتخذته الرابطة، في الأيام القليلة الماضية، قصد تكفلها بدفع الرواتب التي يدين بها اللاعب للنادي البجاوي.

يذكر أن عبد الرزاق بلال، عانى في صمت، بعد تعرضه لإصابة خظيرة على مستوى االرأس، خلال تدريبات الفريق، ما أجبره لإجاء عمليتين جراحيتين على مستو الرأس.