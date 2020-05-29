مدوار يصرح حول قضية التسجيل الصوتي: “أتركوا الناس تقوم بعملها” !

طالب “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، من الجميع أن يترك من هو مختص في العمل على قضية التسجيل الصوتي التي صنعت الحدث.

وقال مدوار في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “في هذه القضية رأينا كل شيء المحققين والعدالة وكل شيء في مختلف بلاطوهات التلفزيون”.

وأضاف: “نشكر وزارة الشباب والرياضة على إيداعها الشكوى .. اتركوا الناس تعمل عملها”.

وتابع: “مهما كانت صفتك سواء رياضي، إعلامي أو محلل أو لاعب سابق وغيرها يجب أن تقوم باحترام من يقوم بعملهم مثلما يفعل المحققين ورجال الأمن”.

وختم كلامه: “أتركوا لجنة الانضباط تعمل ولا تشوشوا عليها”