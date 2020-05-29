مدوار يصرح حول قضية التسجيل الصوتي: “أتركوا الناس تقوم بعملها” !

الرياضة
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مدوار يصرح حول قضية التسجيل الصوتي: “أتركوا الناس تقوم بعملها” !
بقلم أمير بهلول

طالب “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، من الجميع أن يترك من هو مختص في العمل على قضية التسجيل الصوتي التي صنعت الحدث.

وقال مدوار في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “في هذه القضية رأينا كل شيء المحققين والعدالة وكل شيء في مختلف بلاطوهات التلفزيون”.

وأضاف: “نشكر وزارة الشباب والرياضة على إيداعها الشكوى .. اتركوا الناس تعمل عملها”.

وتابع: “مهما كانت صفتك سواء رياضي، إعلامي أو محلل أو لاعب سابق وغيرها يجب أن تقوم باحترام من يقوم بعملهم مثلما يفعل المحققين ورجال الأمن”.

وختم كلامه: “أتركوا لجنة الانضباط تعمل ولا تشوشوا عليها”


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