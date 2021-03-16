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مدوار يصر على أخطائه ويحرم سوسطارة من بيليم في الداربي!

الرياضة
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مدوار يصر على أخطائه ويحرم سوسطارة من بيليم في الداربي!
بقلم يونس رزيق

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراة الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر يوم 26 مارس الجاري في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة.

هذا ويتجه رئيس الرابطة المحترفة لتكرير نفس الخطأ الذي إرتكبه الموسم الماضي ببرمجة الداربي العاصمي في تاريخ الفيفا.

وسيكون فريق إتحاد العاصمة محروما من خدمات نجمه حامد بيليم الذي تم إستدعائه لمنتخب بلاده بوركينافاسو الذي سيواجه منتخب أوغندا يوم 24 مارس الجاري.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد فاز بقضيته أمام الرابطة بالمحكمة الرياضية الدولية عقب مقاطعته لمباراة الداربي العاصمي الموسم الماضي، بعد برمجة المباراة في تاريخ الفيفا بسبب مشاركة اللاعب مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.


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