مدوار يضع النقاط على الحروف بخصوص إستئناف البطولة

دعا رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من أجل مناقشة مستقبل الموسم الكروي الحالي.

وتحدث مدوار عن تمديد الحجر الصحي إلى غاية الـ14 من شهر ماي المقبل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:

“نحن نمر بمرحلة إستثنائية على مستوى كل القطاعات، تتطلب فتح نقاش في حال إستئناف البطولة الوطنية، وأنا أدعو من هذا المنبر وزارة الشباب والرياضة للحديث عن التدابير الإستثنائية خاصة من الجانب الصحي من أجل إستئناف البطولة في أحسن الظروف، مع المساهمة بخبرتنا فوق الميادين بإعتباري رئيس نادي سابق وممثل الأندية المحترفة سنحاول أن نقدم وجهة نظرنا في هذا الموضوع”.

وأضاف: “لا يسعنا إلا قبول القرار الأخير الذي اتخذته السلطات بتمديد الحجر الصحي حتى 14 ماي ، للحفاظ على الصحة العامة، الآن من ناحية كرة القدم ، لدينا كلمة واحدة فقط نقولها، طالما أننا لا نعرف تاريخ انتهاء الحجر الصحي، لا يمكننا التقدم ، ولكن لدي بالفعل سيناريو في ذهني.. لن يكون هناك فترة تحضير للموسم الجديد.. سننطلق على الفور “.

“لا يمكن أن نمنح الأندية فترة توقف أخرى تحضيرا للموسم الجديد، أنا أعتبر أن فترة الحجر الصحي هي بمثابة عطلة نهاية الموسم، بعد نهاية الموسم الحالي سنفتح الميركاتو الصيفي لمدة ثلاث أسابيع فقط قبل أن ننطلق في الموسم الجديد.