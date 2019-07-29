مدوار يطالب بتدخل الوزير لحل الأزمات المالية للأندية

طالب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بتدخل وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، وإيجاد حلول مناسبة لإخراج الأندية من الضائقة المالية.

وتحدث مدوار في تصريح حصري للنهار اليوم الإثنين على هامش الكشف عن رزنامة الموسم الكروي الجديد 2019-2020 قائلا:

“نتمنى لقاء سريع بين مسؤولي الكرة ووزير الشباب والرياضة، من أجل الوصول لحلول مستقبلية للكرة الجزائرية، لأنني أرى حاليا مشاكل عويصة جدا، وستشاهدون رؤساء أندية يغادرون ومدربين ولاعبين يشنون إضراب، وأتمنى أن تكون حلول مدروسة تنصف كل الأندية الجزائرية، لأنه لا يوجد أي فرق بين أندية الشمال الغرب والجنوب”.