مدوار يطمئن الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية

أكد عبد الكريم مدوار أن الرابطة ستأخذ بعين الإعتبار الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية، خلال برمجة مبارياتها في الموسم الجديد.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “سنتشاور مع الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية لبرمجة مبارياتهم في مواعيد تناسب الجميع”.

وأضاف: “من الممكن أن نقترح تواريخ مختلفة على هذه الأندية لتختار الموعد الذي يناسب الجميع للعب مبارياتها المتأخرة، أو المؤجلة، خلال مشاركتهم في المنافسات القارية”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “نأمل من جانبنا أن تكون هذه الأندية متفهمة، وتساعد الرابطة من خلال احترام البرمجة المعتمدة، والقوانين المعمول بها”.