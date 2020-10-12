مدوار يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لحناشي

أعرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، الرسالة التي تقدم بها مدوار، باسمه، وباسم أعضاء الرابطة، لابداء تضامنهم مع حناشي.

وأعرب عبد الكريم مدوار، عن تمنياته بالشفاء العاجل، للرئيس السابق للكناري، والعودة السريعة لعائلته، في صحة جيدة، وظروف أفضل.

واستذكر رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، في مضمون رسالته، بالمسيرة الطويلة لشريف حناشي، في ميدان كرة القدم الجزائرية، كلاعب، مسير، ورئيس لشبيبة القبائل.