مدوار يعرض تقريره بشأن الجولة 1 للبطولة خلال إجتماع الفاف

تطرّق عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال الإجتماع الشهري أمس الثلاثاء بفندق “فور بوينت” بوهران. إلى موضوع خلافات الأندية.

وعرض عبد الكريم مدوار تقريره على الرئيس جهيد زفيزف وأعضاء ملفه الخاص بشأن تسوية الخلافات بين اللاعبين والمدربين.

كما تم معالجة 156 ملفا حسب بيان “الفاف” من قبل الرابطة في انتظار إزالة جميع الخلافات بين الأندية حسب تقرير الرئيس مدوار.

وقدّم رئيس الرابطة تقريرا أوليا للجولة الأولى للرابطة المحترفة التي جرت في ظروف إستثنائية.

ولم تتطرّق الفاف إلى تفاصيل التقرير بشان الأحداث الأخيرة.

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