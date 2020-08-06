مدوار يعزي عائلة رئيس إتحاد تبسة “العمري خليف”

قدّم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” تعازيه الخالصة لعائلة رئيس إتحاد تبسة “العمري خليف” الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ونشرت الفحة الرسمية للرابطة المحترفة لكرة القدم تعازي عبد الكريممدوار التي جاء فيها:

“بقلوب راضية بقضاء الله وقدره و ببالغ الحزن والأسى، تلقينا، نبأ وفاة المرحموم العمري خليف رئيس إتحاد تبسة الذي صنع افراح جماهير الكناري التبسي، عن عمر يناهز الـ 65 سنة. و إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم اليكم السيد عبد الكريم مدوار رئيس رابطة كرة القدم المحترفة و أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، بخالص العزاء والمواساة، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، و ان ويجعل مثواة الجنة، و أن يلهمكم الصبر والسلوان.