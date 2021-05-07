مدوار يعلق على إدانة عمر غريب بـ6 أشهر حبس نافذة

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن قرار إدانة الرئيس السابق لمولودية الجزائر عمر غريب بـ6 أشهر حبس نافذة.

وأصدرت يوم أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس حكما يقضي بعقوبة 6 اشهر حبس نافذ ا و غرامة مالية بقيمة 50 الف دج لعمر غريب الرئيس السابق لنادي مولودية الجزائر .

وجاء حكم محكمة بئر مراد رايس على خلفية متابعته بتهمة القذف بعد شكوى رفعها ضده رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

وقال عبد الكريم مدوار على هامش إجتماع رئيس الفاف شرف الدين عمار مع رؤساء الأندية المحترفة قائلا:

“لم يتوسط أي إنسان مع منذ أن قذفني هذا الشخص.. الآن هذا الشخص مثل أمام العدالة ولم يتصل أي شخص بي من أجل القيام بمبادرة صلح”.

وأضاف: “مدوار عبد الكريم ليس حقودا على أي شخص، انا قلبي أبيض واللي ظلمني ربي يسامحو هذا كل شيء”.