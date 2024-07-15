مدوار يعود إلى أولمبي الشلف ويستعين بسمير زاوي

عاد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، إلى ناديه السابق أولمبي الشلف، بعد غياب طويل.

وكشفت الصحفية الرسمية للأولمبي، بأن مجلس إدارة إدارة شركة “أسود الشلف”. عقد إجتماع عمل ترسمت من خلاله عدة قرارات ومن أهمها تعيين مدوار، رئيسا خلفا لعبد القادر وهاب.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الاثنين، إلى أنه قد تم على هامش الاجتماع، تعيين ثلاث أعضاء جدد ضمن الطاقم الإداري سيتم الإعلان عنهم لاحقاً وهذا سعياً لتقديم الإضافة للنادي.

ولم ينتظر مدوار، كثيرا من أجل مباشرة عمله على رأس “لايصو”، حيث أوضحت إدارة النادي بأن الرئيس القديم الجديد، عيّن الطاقم الفني الجديد الذي سيقود أولمبي الشلف الموسم المقبل.

ويتعلق الأمر بسمير زاوي، كمدرب رئيسي، بمساعدة عزيز خلافي، بينما عيّن عبد العالي سحري، كمحضر بدني، وحسين عبروس، مدربا للحراس.