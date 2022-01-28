مدوار يعين مراد بلخضر نائبا له

قرر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، تعيين مراد بلخضر، كنائب له في رئاسة الرابطة المحترفة.

وحسب بيان الرابطة، تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة، المنعقد أمس الخميس، اعتماد مراد بلخضر كنائب لرئيس الرابطة.

كما تم اعتماد كل من عبد الله بن عيسى، كمسؤول تأهيل الملاعب، ولامين كبير، مسؤول قسم المسابقات.

بالإضافة لعبد القادر بن عيادة، عضو الوحدة القانونية المسؤولة عن مساعدة ودعم الأندية الجزائرية التي لديها نزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور