مدوار يفسر سبب اللخبطة في برمجة البطولة الوطنية !

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن سبب اللخبطة التي حدثت على مستوى برمجة مباريات البطولة في مرحلة الذهاب.

ونزل عبد الكريم مدوار ضيفا على قناة الفاف تيفي على اليوتوب أين قدم حصيلة مفصلة لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة قائلا:

“بداية مرحلة الذهاب كانت عادية وعادية جدا، بمرور الوقت إصطدمنا ببعض الإكراهات في البرمجة، أين الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية “رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والبطولة العربية) بداية من شهر سبتمبر، وهو ماتسبب في لخبطة في البرمجة، إلا أننا سايرنا هذمه البرمجة”.

وأضاف: “إتحاد العاصمة بقي أكثر من شهر ونصف من دون أي مباراة في المنافسة المحلية”.