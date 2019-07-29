مدوار يقصف الأندية الغنية ويطالب بالعدل في توزيع الشركات!

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على ضرورة إتخاذ قرارات سياسية من أجل توزيع الشركات والإعانات المالية بطريقة عادلة على الأندية.

وتحدث مدوار في تصريح حصري للنهار اليوم الإثنين على هامش الكشف عن رزنامة الموسم الكروي الجديد 2019-2020 قائلا:

“أتنبأ بموسم صعب من الناحية المالية للفريق الجزائرية التي تعاني في ظل التغيرات السياسية في البلد، وأتمنى أن تأخذ بعين الإعتبار بمساعدة والوقوف مع الأندية الجزائرية..الكل سواسية لا فرق بين هذا النادي والآخر، والأندية تشتكي من الإجحاف في حق بعض الأندية”

“بعض الأندية لا تملك المال حتى لدفع حقوق الإشتراك، في حين أن بعض الأندية تتمتع بالشركات، لكنهذه الشركات لم تأتي “بالشطارة” بل بقرارات سياسية”.