مدوار يكشف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل البطولة إلى 26 و 27 اوت

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة.

كما تطرّق مدوار لأسباب تحديد موعد الجمعية العامة، اليوم السبت،وقال “تفادينا التشويش على المسؤولين الذين كانوا مترشحين لرئاسة الفاف وتولي زمام الأمور. تركنا متسع من الوقت للحديث بشكل جيّد وفي ظرف مريح”.

وأضاف “الجمعية شهدت تدخل بعض أعضاء المكتب الفيديرالي، كما أؤكد أن الجمعية جرت وسط شفافية وهدوء”.

كما قال عن تأجيل موعد انطلاق البطولة “قمنا بتأجيل البطولة إلى 26 و 27 أوت. نزولا عند طلب الرؤساء ونحن كمسؤولين ملمين بما يحدث لدى الفرق”.

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